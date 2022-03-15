أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو وزوجته

2022/03/15 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت الولايات المتحدة ،اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو فيما تسعى واشنطن إلى معاقبة الدول التي أيدت الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصفت وزارة الخزانة الأميركية لوكاشنكو بأنه “رئيس حكومة فاسدة في بيلاروس التي تفيد شبكة محسوبياتها دائرته الداخلية ونظامه”.

كما فرضت واشنطن عقوبات على زوجته.

المصدر: AFP

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