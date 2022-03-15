الكاظمي والبارزاني يطلقان رصاصة السيادة في وجه الصواريخ البالستية

2022/03/15 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم تكن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أربيل مجرد جولة تفقدية، إنما حملت رسالة رص الصفوف والوحدة الوطنية بعراق متماسك يجمع ما بين بغداد وحكومة كردستان لمواجهة أي محاولة اعتداء على سيادة العراق وحماية أمنه وشعبه.

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