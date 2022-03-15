2022/03/15 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تجاوز الخطوط الحمر ووصف الهجمة على اربيل بمثابة اعلان حرب على العراق وسيادته، بات المسلسل الايراني في الاعتداء على دول عدة في المنطقة عبر وكلائها ومن أراضيها بمثابة خطر يهدد العراق وجيرانه ويدق جرس الانذارفي غرف القرار عند الدول العظمى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الهجوم على العراق .. من يستطيع مواجهة إيران عسكريا؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الهجوم على العراق .. من يستطيع مواجهة إيران عسكريا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).