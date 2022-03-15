معهد بروكنجز: تغير المناخ في منطقة الشرق الاوسط سيفاقم خطر الارهاب

2022/03/15 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لموقع معهد بروكنجز الامريكي ان دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعد من بين اكثر الاماكن عرضة لتغير المناخ، فيما سلطت الامم المتحدة الضوء على الخسائر المدمرة التي سينتجها تغيير المناخ على امدادات المياه وانظمة انتاج الغذاء في المنطقة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير […]

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