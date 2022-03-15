المنتخب الأولمبي يباشر وحداته التدريبية استعدادا لبطولة دبي

2022/03/15 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

باشرَ المُنتخب الأولمبي أولى وحداته التدريبيّة، اليوم الثلاثاء، في ملعبِ الشعبِ الدولي استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ دبي الدوليّة التي ستقامُ في الإمارات في العشرين من الشهر الحالي.

وقالَ المدرب المُساعد للمنتخبِ الأولمبي، عباس عبيد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المنتخب بدأ بمعسكرٍ داخلي في بغداد، وبواقعِ وحدتين تدريبيتين، صباحيّة وأخرى مسائيّة، تحضيراً للمشاركةِ في بطولةِ دبي الوديّة".

وأضاف ان "بطولة دبي تعتبر محطةَ إعدادٍ جيدة للتصفياتِ الآسيويّة التي ستقامُ في أوزبكستان".

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