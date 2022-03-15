زيدان يعلق على قائمة المنتخب العراقي للمباراتين القادمتين

2022/03/15 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

‏علق مدرب حراس المرمى جليل زيدان، اليوم الثلاثاء، على قائمة المنتخب الوطني الاولية للمباراتين القادمتين.

وقال زيدان في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الامور الادارية تحتم على المنتخب الوطني استدعاء هذا الرقم حتى لا نقع بنفس الخطا الذي وقعنا به في مباراتي ايران و لبنان".

وأضاف أن "جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة هم مميزون و يقدمون مستويات جيدة في الدوري الممتاز لذا فانه استحقاق طبيعي لهم".

وأكد أنه "سيكون هنالك تقليص على هذه القائمة و في نهاية المطاف سيرسو الكابتن عبد الغني شهد على القائمة النهائية التي ستخوض لقائي الامارات و سوريا"، مبينا أنه "كله ثقة بخيارته لما يمتلكه من تجربة كبيرة على صعيد المنتخبات".

وأوضح أن "جميع حراس المرمى الذين تم استدعائهم الى المنتخب الوطني يستحقون التواجد و هو حافز كبير حتى في حال استبعاد بعضهم عن التشكيل، وانا واثق أن الافضل و الأجهز سيبقى ضمن خيارات المدرب لخوض المباريات القادمة".

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