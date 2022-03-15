روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين

2022/03/15 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نُشر الثلاثاء، إن روسيا فرضت عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين أمريكيين آخرين.

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