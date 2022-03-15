2022/03/15 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مسؤولين في مُحافظة كركوك؛ لاستيلائهم على عقارين تبلغ مساحتهما (4000) م2 عائدين للدولة، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة العقارين تناهز الـ4 مليارات دينارٍ.وقالت الهيئة في بيان تلقته إيرث نيوز، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ نفَّذتهما بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، […]

ظهرت المقالة في كركوك..



ضبط متهمين بالاستيلاء على عقارين عائدين للدولة أولاً على ايرث نيوز.

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