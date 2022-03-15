‏تويتر يتراجع عن ميزة بعد أيام من طرحها

2022/03/15 | 18:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجع موقع التغريدات “تويتر” عن ميزة كان قد طرحها الأسبوع الماضي، والتي لم تحز على إعجاب العديد ‏من مستخدميه.‏ وكانت الميزة تسهل التبديل بين أنواع الخلاصات الرئيسية التي تعرض أحدث التغريدات، سواء كانت خوارزمية أو زمنية، وذلك من خلال توفير خيارين للخلاصة: الأول هو “Home” أو الرئيسية، الذي يعتمد على خوارزميات الشركة في […]

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