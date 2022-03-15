ماكرون: خيارنا عدم الدخول في حرب مع روسيا ولن نفرض منطقة حظر جوي

2022/03/15 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الثلاثاء، إن خيار باريس هو عدم الدخول في حرب مع روسيا لذلك لن تقيم منطقة حظر جوي في أوكرانيا.

وأكد ماكرون إنه سيجري اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات المقبلة على خلفية تواصل الحرب في أوكرانيا.

مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وإعلان هدنة بأسرع ما يمكن لتفادي الأسوأ في ما يخص النزاع .

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