بارزاني يبحث مع وفد الاتحاد الاوروبي القصف الإيراني والمستجدات السياسية

2022/03/15 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني مع وفد من الاتحاد الأوروبي ،اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الاخير على اربيل والوضع السياسي في العراق.

وجرى خلال استقبال البارزاني الوفد الذي ضم كلاً من سفير الاتحاد الأوروبي فيله فاريولا ورئيسة البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي لدى العراق آن مسكانن فضلا عن عدد من المستشارين.

وجرى مناقشة الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة والحرب على الإرهاب ومسألة المهاجرين في حين أشار البارزاني إلى عدم دستورية قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.

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