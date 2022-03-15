روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أميركيين كبار

2022/03/15 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية ،اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن .وأدرجت السلطات الروسية وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين على قائمة المحظورين, كما شملت العقوبات وزير الدفاع الأمريكي ومستشار الأمن القومي ومدير الاستخبارات المركزية وشخصيات أميركية أخرى, ودخلت الروسية الأوكرانية، يومها العشرون على التوالي، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد …

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