واشنطن ترد على إعلان موسكو بشأن ضمانات

2022/03/15 | 18:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تواصل العمل مع روسيا، بشأن العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عدوانها على أوكرانيا لا علاقة لها بالمحادثات الجارية.

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