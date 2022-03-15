حكومة تصريف الأعمال ترسل 200 مليار دينار لأربيل

2022/03/15 | 18:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبلغ سيصل إلى إقليم كردستان في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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