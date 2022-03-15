تروتسكي (أحد كبار قادة الماركسية : 1941أغسطس-اب,21) دراسة بقلم: بانديليس بوليوبولوس. - عبدالرؤوف بطيخ

#عبدالرؤوف_بطيخ تروتسكي استمرار لماركس ولينين1.
مثل لينين ، صرح تروتسكي دائمًا أنه مجرد ماركسي ، تلميذ حقيقي لماركس.
لا يوجد شيء مثل "اللينينية" أو "التروتسكية" كنظريات خاصة وجديدة بجانب الماركسية ، تصححها أو "تملأ فراغاتها".2.
الاكتشافات العلمية الهائلة التي ندين بها لعبقرية ماركس وإنجلز: المفهوم المادي للتاريخ ، والنظرية الاقتصادية والسياسية لقوانين المجتمع الرأسمالي وتحوله الاشتراكي - تشكل مجموعة م ......
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