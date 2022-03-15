2022/03/15 | 18:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة.وقال الزاملي، إن “موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة سيكون خلال الأسبوع المقبل بعد أعياد نوروز”.وأضاف، أن “نصاب هذه الجلسة بحسب توقعاتي سيكون مكتملا”، مشيراً إلى أن “التحالف الثلاثي مازال مستمراً”.وقبل أيام، صوت مجلس النواب بالأغلبية على فتح […]

ظهرت المقالة الزاملي يحدد موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يحدد موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يحدد موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).