الشتاء يعود الى العراق.. امطار وهواء بارد خلال هذه الأيام

2022/03/15 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تعرض العراق إلى كتلة هوائية باردة خلال اليوم المقبلين.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "درجات الحرارة ستنخفض تدريجياً في عموم البلاد بسبب تأثير كتلة هوائية باردة قادمة من مناطق اوروبا حيث ستستمر خلال اليومين المقبلين الأربعاء والخميس".

وأضاف، ان "هنالك تساقط للأمطار بكميات قليلة في مناطق شمال العراق خلال فترة تأثير الكتلة الهوائية".

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