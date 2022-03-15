أسلحة قد يأتي بعضها من دول عربية.. ضغوط على بايدن لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا

2022/03/15 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضغط الكونغرس الأمريكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن للمساعدة في التوسط في نقل الأسلحة السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، بما في ذلك طائرات ميغ المقاتلة وأنظمة صواريخ أرض - جو اس – 300 الروسية الصنع، لاستعادة السيطرة مرة أخرى على مجالها الجوي.بينما يواجه الطرح بعض المشكلات، في وقت أكدت واشنطن تواصل دعمها لكييف.

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