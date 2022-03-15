البرلمان يستعد لاستجواب الكاظمي بسبب إسرائيل

2022/03/15 | 18:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو مجلس النواب ضرغام المالكي، الثلاثاء، أن البرلمان سيقوم باستجواب رئيس الحكومة بسبب وجود مقرات إسرائيلية في أربيل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المالكي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن ” التواجد الإسرائيلي على أراضي الإقليم سيدفعنا إلى تقديم مطالبات إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس […]

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