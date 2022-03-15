توقعات بأكبر ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام

2022/03/15 | 18:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رفع الاقتصاديون توقعاتهم لاحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة هذا العام، وعززوا توقعاتهم بشأن التضخم، حيث يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مأزق الارتفاع السريع في الأسعار وزيادة حالة عدم اليقين.ووفقا لاستطلاع رأي للخبراء أجرته شبكة “سي إن بي سي”، ارتفعت احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 33% في الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة […]

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