هو الثالث خلال ساعات.. استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في صلاح الدين

2022/03/15 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف

رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة صلاح

الدين.

وقال المصدر ان انفجار عبوة ناسفة

استهدف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف

الدولي اثناء مروره ضمن صلاح الدين دون

اصابات تذكر.

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