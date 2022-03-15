بالفيديو:اعمال جديدة داخل مطار كربلاء الدولي ومسؤول رفيع بالعتبة الحسينية يزور موقع العمل

2022/03/15 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل الاعمال في مطار كربلاء الدولي

بشكل يومي ومستمر ورافقت عدسة وكالة نون

الخبرية جولة قام بها الامين العام

للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ حسن

رشيد العبايجي حيث تحدث المهندس مصطفى

عجينة مدير مشروع

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