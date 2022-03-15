مقتل مصور يعمل لحساب قناة فوكس نيوز الأميركية في أوكرانيا

2022/03/15 | 19:06 - المصدر: قناة التغيير

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قتل بيار زاكروفسكي المصور الذي يعمل لحساب قناة فوكس نيوز الأميركية في أوكرانيا حسبما أعلنت المحطة الأميركية ،اليوم الثلاثاء.

وأكدت المديرة التنفيذية لفوكس نيوز سوزان سكوت، في بيان مقتل زاكروفسكي وإصابة زميله بينجامين هول عندما أصيبت العربة التي كانا بداخلها بإطلاق نار في هورنيكا، قرب كييف الإثنين.

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