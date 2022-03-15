روسيا تعلن فرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أميركيين

2022/03/15 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، ردا على العقوبات القاسية التي فرضتها واشنطن بسبب الحرب على أوكرانيا.

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