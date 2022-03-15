بالأسماء.. تشكيلة النوارس لمواجهة الشارقة في ملحق دوري أبطال آسيا

2022/03/15 | 19:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الكادر التدريبي بنادي الزوراء بقيادة أيوب اوديشو، عن تشكيلة الفريق التي ستبدأ مباراة الشارقة، مساء اليوم الثلاثاء.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وسيتواجه الفريقان في مباراة حاسمة ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.وسيبدأ أوديشو المواجهة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: جلال حسن، خط الدفاع: عباس قاسم، زاهر […]

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