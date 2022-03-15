مجلس النواب يعلن اسماء المرشحين الى رئاسة الجمهورية

2022/03/15 | 19:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعاد مرشح لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

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