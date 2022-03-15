أمني يحذر من تحول المجاميع الصهيونية داخل الإقليم إلى قوة عسكرية

2022/03/15 | 19:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر الخبير الأمني هيثم الخزعلي، الثلاثاء، من تحول المخابرات الإسرائيلية والمجاميع الصهيونية الموجودة داخل إقليم كردستان إلى قوة أمنية وعسكرية في العراق.وقال الخزعلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الكيان الصهيوني والمخابرات الأجنبية والموساد تتواجد في شمال العراق، لكن الخطر الحقيقي الذي نحذر منه هو تحول هذا الوجود الصهيوني إلى وجود أمني وعسكري […]

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