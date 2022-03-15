26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/15 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

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اخبار العراق

منذ 14 ثانية

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الثلاثاء، أن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون في الـ26 من أذار الجاري.

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