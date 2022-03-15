المحكمة الرياضية تؤيد استبعاد روسيا من المسابقات الأوروبية لكرة القدم

2022/03/15 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ،اليوم الثلاثاء، طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم تعليق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي للعبة “ويفا” على الأندية والمنتخبات الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.

وستبقى الفرق الروسية مستبعدة من المسابقات الأوروبية حتّى يتم البت في الإستئناف المقدم من الاتحاد الروسي، في حين وعد القضاء الرياضي باتخاذ قرار “في نهاية الاسبوع” بشأن التعليق المحتمل للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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