تحالف عزم: سيادة العراق ووحدته واستقلاله قضية لا تقبل التجزئة ولا الكيل بمكيالين

2022/03/15 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومتصريح صحفي

يؤكد تحالف عزم ويجدد رفضه القاطع للضربات التي تستهدف سيادة العراق ومن أي جهة أو دولة، وآخرها قصف ناحية كاني في محافظة دهوك.

إن مبدأ سيادة الوطن ووحدته واستقلاله واحترام سلامة أراضيه قضية لا تقبل التجزئة ولا الكيل بمكيالين وتتطلب موقفاً وطنيا حازماً وموحداً من الحكومة وجميع الاطراف السياسية وأن يتم تجنيب هذا الملف عن المناكفات السياسية أو المصالح الحزبية لهذا الطرف أو ذاك، كما نؤكد دعوتنا الحكومة الاتحادية ومن خلال وزارة الخارجية العراقية للتحرك دولياً وتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة على جميع أنواع التجاوزات التي تطال سيادة الوطن وتسيء إلى مبدأ حسن الجوار.

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تحالف عزم

١٥ - آذار - ٢٠٢٢

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