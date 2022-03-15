"فوكس نيوز" تعلن مقتل مصورها المخضرم بيير زاكريفسكي في أوكرانيا

2022/03/15 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة "فوكس نيوز"، الثلاثاء، إن مصورها الصحفي المخضرم بيير زاكريفسكي، قُتل أثناء تغطيته في أوكرانيا.

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