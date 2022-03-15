الحيدري: الحرب الروسية قد تشكل نعمة للعراقيين

2022/03/15 | 19:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الثلاثاء، أن الحرب الروسية والأوكرانية يمكن استثمار تأثيراتها ايجابياً على العراق عبر الاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحيدري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثيران على العراق بشكل […]

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