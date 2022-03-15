2022/03/15 | 19:32 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص..
اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الثلاثاء، أن الحرب الروسية والأوكرانية يمكن استثمار تأثيراتها ايجابياً على العراق عبر الاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا.
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خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحيدري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثيران على العراق بشكل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحيدري: الحرب الروسية قد تشكل نعمة للعراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الثلاثاء، أن الحرب الروسية والأوكرانية يمكن استثمار تأثيراتها ايجابياً على العراق عبر الاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحيدري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثيران على العراق بشكل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحيدري: الحرب الروسية قد تشكل نعمة للعراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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