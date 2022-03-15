تعرف على قرارات مجلس الوزراء العراقي ومن هي الفئات المشموله بمنحة الـ100 الف دينار

2022/03/15 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مكتب الكاظمي في بيان له اليوم

الثلاثاء ، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي ترأس، اليوم ، الجلسة

الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء

واتخذ عدد من القرارات".

فيما يلي نص القرارات

أولًا/ وافق الم

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