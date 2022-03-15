سفير العراق في بيروت يمنع مراسلة شبكة الاعلام من أداء مهامها

2022/03/15 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو نشره مكتب شبكة الاعلام

العراقي في لبنان قيام السفير العراقي

ببيروت بمنع مراسلة الشبكة من أداء

مهامها لتغطية زيارة وفد عراقي معني

بالطاقة.

وقام السفير حيدر البراك باقتحام موقع

التصوير

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