2022/03/15 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وكالة “سانا”، اليوم الثلاثاء، أن عددا من المدنيين بينهم طفل أصيبوا جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل تدعمها تركيا في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن “مجموعات إرهابية مما يسمى تنظيم “فرقة الحمزة” و”شهداء بدر” و”أحرار الشرقية” و”أحرار عويران” والتي تتبع كلها للنظام التركي خاضت اشتباكات […]

ظهرت المقالة سوريا..



اصابات بين المدنيين خلال اشتباكات بين فصائل مسلحة بريف الحسكة أولاً على ايرث نيوز.

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