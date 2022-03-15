"كان كنزا".. مقتل مصور لقناة فوكس نيوز الأميركية في أوكرانيا

2022/03/15 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل المصور، بيار زاكروفسكي، الذي يعمل لحساب قناة فوكس نيوز الأميركية في أوكرانيا، وأصيب زميل له، حسبما أعلنت المحطة الأميركية، الثلاثاء.

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