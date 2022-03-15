حسين صادق يقود الشرطة لعبور حاجز القوة الجوية في دوري الشباب

2022/03/15 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تألقَ لاعب شباب الشرطة، حسين صادق، وسجلَ ثلاثة أهداف ليقود فريقه لتحقيق فوزٍ مستحقٍ على حساب القوة الجوية بثلاثية مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب التاجي ضمن إطار الجولة الخامسة من دوري الشباب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وبعد مرور 15 دقيقةً على […]

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