الأنبار تحدد أعداد الشمول الجديد براتب الرعاية ضمن موازنة العام الحالي

2022/03/15 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي أعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن عدد المشمولين بالحماية الاجتماعية ضمن موازنة 2022 في المحافظة، فيما أشارت الى إيقاف راتب الإعانة الاجتماعية عن 1800 مستفيد في العام الحالي. وقال مدير مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الأنبار مجيد حميد الحلبوسي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد المشمولين الجدد برواتب الحماية الاجتماعية المقرر تضمينهم بموازنة عام 2022، بلغ 18 ألف مستفيد، من بينهم 15 ألف رجل و3 آلاف امرأة"، مؤكداً أن "قبول هذا العدد من المشمولين سينجز بعد تضمين التخصيص المالي".وأضاف، أنه "سيتم فتح باب التقديم للمعين المتفرغ ابتداء من الثالث من الشهر المقبل ولمدة شهر وسيكون التقديم الكتروني عن طريق موقع الوزارة".وتابع أن "عدد الأسر التي تتسلم إعانات الحماية الاجتماعية في محافظة الأنبار من الأسر المعدومة الدخل ومن الفئات المشمولة بالإعانة حسب قانون الحماية الاجتماعية رقم 11، بلغ 70 ألف عائلة فيما بلغ عدد المشمولين براتب المعين المتفرغ لذوي الإعاقة والاحتجاجات الخاصة 18 ألف عائلة".وأشار إلى أنه "تم اكمال ادخال بيانات لأعداد الأسرة معدومة الدخل ومن جميع الفئات المشمولة براتب الإعانة لعام 2021"، موضحاً أنه "تم ايقاف رواتب 1200 أسرة من فئة النساء و935 أسرة من فئة الرجال من قبل الوزارة في العام الماضي كونهم فوق مستوى خط الفقر حيث تم الاعتراض من قبل المستفيدين أمام اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في المحافظة وتمت مقابلة أعداد كبيرة منهم حسب الأسبقية وحسمت معاملتهم".وبين أنه "تمت إعادة رواتب عدد كبير منهم لثبوت أنهم ما زالوا تحت مستوى خط الفقر ورفض قسم آخر لثبوت تحسن وضعهم المعاشي"، منوها بأنه "تم إيقاف راتب الإعانة الاجتماعية عن 1800 مستفيد في العام الحالي 2022، ممن تمت مقاطعة بياناتهم مع دوائر المرور في المحافظة وتبين أنهم يملكون سيارات مسجلة بأسمائهم والعمل جار للتحقق من المعلومات من أجل حجب الإعانة عن أصحاب السيارات الانتاجية والسيارات الحديثة واطلاق إعانة الحماية لمن يثبت عدم امتلاكه سيارة أو تم نقل ملكيتها بوقت سابق".

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