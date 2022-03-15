كورونا يضرب مجدد.. الصين تسجل إصابات بالآلاف

2022/03/15 | 19:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات الصينية ما لا يقل عن 10 مدن ومحافظات.

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