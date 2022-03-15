روسيا تختبر في الشهر المقبل “روبوتا” مدرعا مقاتلا جديدا

2022/03/15 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيبدأ في أبريل المقبل بروسيا اختبار دبابة “شتورم” الضاربة المسيرة التي تم تصميمها على أساس دبابة ” تي – 72″.وقال مصدر لوكالة “نوفوستي” في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إن “برنامج الاختبار يقضي بإجراء الرمايات بالذخيرة الحية.يذكر أن روبوت “شتورم المقاتل المخصص للقتال في شوارع المدن مزود بمدفع ذي ماسورة قصيرة عيار […]

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