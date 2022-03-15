رون بول: بايدن والكونغرس عازمان على جر الولايات المتحدة للصراع مع روسيا

2022/03/15 | 19:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المرشح الرئاسي الامريكي السابق رون بول ، الثلاثاء، انه وبدلا من دعم المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار ، فإن الولايات المتحدة تصعّد الصراع في الواقع لأن الكونغرس وإدارة بايدن مصممان على جر واشنطن إلى حرب مع موسكو.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر […]

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