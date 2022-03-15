نائب يدعو لانهاء ملف عالق منذ 15 سنة من خلال

2022/03/15 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

دعا عضو مجلس النواب النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء، الى انهاء ملف التعويضات من خلال الوفرة المالية.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى وبقية المحافظات العراقية سواء المتضررة من عصابات القاعدة او داعش لايزال الجزء الاكبر من الاهالي بدون تعويضات رغم رفع عشرات الالاف من المعاملات بعضها منذ 15 سنة وحتى الان لايوجد اي مؤشر على دفع تلك التعويضات وهي حقوق على الحكومة".

وأضاف أن "ملف التعويضات لم يحظى بالاهتمام في السنوات الماضية رغم تأكيدنا المتكرر كونه على مساس بحياة عوائل تنتظر منذ سنوات طويلة نيل تعويضاتها لاعادة بناء ما دمر"، مؤكدا أنه "على سبيل المثال في ديالى اكثر من 20 الف معاملة لكن ما خصص للعام الماضي 2021 لايغطي سوى 150 معاملة فقط".

ودعا الى "استثمار الوفرة المالية المتاتية من ارتفاع اسعار النفط في تسديد كامل لكل معاملات التعويضات في العراق واغلاق هذا الملف بشكل نهائي لانه سيسهم في اعادة الاف الاسر الى المناطق المحررة وانهاء مصاعب جمة بالاضافة الى سيسهم في اغلاق فراغات كبيرة وخاصة القرى المهجرة لانها ستعطي امل للاسر بالعودة من جديدة واعادة اعمار ما مر".

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