لعنة الجفاف تضرب

2022/03/15 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي سابق، اليوم الثلاثاء، أن لعنة الجفاف ضربت حوض المنصورية شرق ديالى.

وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية السابق(40كم شرق بعقوبة) راغب العنبكي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "لعنة الجفاف بدأت فعليا تضرب اجزاء واسعة من ريف المنصورية وقراها الزراعية رغم اننا لازلنا في الربيع ودرجات الحرارة منخفضة"، لافتا الى ان "هناك قلقا من ان يكون صيف 2022 كارثي".

وأضاف أن "الاغرب هو انخفاض غير مسبوق في مياه الابار بنسبة وصلت الى 50%"، مؤكدا أن "فقدان الاهالي مياه الابار تعني كارثة اخرى خاصة وانها البديل المتوفر عن مياه الانهر التي جف اغلبها بسبب قلة مناسيب المياه".

وأشار الى أن "حوض المنصورية من الاحواض الزراعية المهمة في قاطع شرق ديالى والجفاف سيؤدي الى كارثة لامحالة خاصة وان 60% من الاهالي يعتمدون على الزراعة في تامين مصادر رزقهم".

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