2022/03/15 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك نيابي لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى قبة البرلمان على خلفية ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وقالت السلطاني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "في حال استمر الارتفاع في اسعار المواد الغذائية خلال الأيام القلية المقبلة ولم يتم معالجة هذا الأمر فستكون لنا وقفة لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى قبة البرلمان لتوجيه العديد من الأسئلة بخصوص هذا الأمر".

وأضافت، أن "الكاظمي هو رئيس الحكومة والمسؤول عن القرارات التي تصدرها في كافة المجالات لذلك فهو معرض للمساءلة ايضاً فيما يخص ازمة ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية".

وتابعت السلطاني، ان "الحكومة اصدرت عدة قرارات لمعالجة الأسعار لذلك نحن نتابع سير اجراءاتها واعطائها الوقت لتنفيذيها قبل البدء بخطوات المساءلة في البرلمان لكي لايكون لها اي حجة بعد ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي خلف منصة الاستضافة.. الكشف عن أسباب التلويح النيابي بتضييف رئيس الحكومة المتعلقة بالدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي خلف منصة الاستضافة.. الكشف عن أسباب التلويح النيابي بتضييف رئيس الحكومة المتعلقة بالدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).