كرة الحشد الشعبي تتعادل مع الاسكان ضمن دوري الدرجة الثالثة

2022/03/15 | 19:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تعادل نادي الحشد الشعبي لكرة القدم امام نادي الاسكان بهدفً لكلاً منهما، اليوم الثلاثاء.وأقيمت المباراة على ملعب الولاء ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم .وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب وسط حذر شديد من قبل الفريقين.ليعود فريق الحشد الشعبي ويسجل الهدف الاول […]

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