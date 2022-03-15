اختفت لفترة.. شاهد ما قامت به متظاهرة ضد غزو أوكرانيا ببث مباشر لتلفزيون روسي

2022/03/15 | 19:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت شبكة CNN من محامي المتظاهرة التي حملت لافتة مناوئة للغزو الروسي لأوكرانيا أثناء بث مباشر، الاثنين، أنه تم العثور عليها في موسكو.

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