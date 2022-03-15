نائب سابق: شركات كردية معروفة تهيمن على مناقصات وزارة النفط

2022/03/15 | 19:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، اليوم الثلاثاء، أن شركات كردية معروفة تستحوذ على مناقصات وزارة النفط بشأن المشاريع النفطية الاستثمارية في وسط وجنوب العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الفتلاوي لوكالة / المعلومة /، إن “مناقصات وزارة النفط تهيمن عليها شركات كردية […]

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