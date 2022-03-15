فيلق القدس الإيراني: أحد أسباب ما يحدث في أوكرانيا عدم وفاء واشنطن بعهودها وضعفها وعجزها

2022/03/15 | 19:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إن بين الأسباب الرئيسية والجوهرية لما يحدث في أوكرانيا، هو عدم وفاء واشنطن بعهودها وضعفها وعجزها.وتعليقا على استهداف مركز للموساد في أربيل قال العميد قاآني: “الكيان الصهيوني أصبح ذليلا بينما كان في يوم من الأيام يرفع شعار “من النيل إلى الفرات”..أصبحوا في […]

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