"كيف أعدموا.. وأين دفنوا"؟.. العفو الدولية تعلق على "يوم الإعدامات" السعودي

2022/03/15 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الثلاثاء بما اعتبرته "انتهاكات ممنهجة" في النظام الجزائي السعودي، وذلك على خلفية عملية الإعدام الجماعي الأخيرة لـ81 شخصا، مرجّحة ألا يكون أيّ من هؤلاء قد حصل على محاكمة عادلة.

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