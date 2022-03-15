مياتوفيتش: نجم باريس وقع عقود انتقاله لريال مدريد

2022/03/15 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد نجم ريال مدريد السابق، بريدراج مياتوفيتش أن الميرنجي حصل بالفعل على توقيع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لضمه عقب الموسم الجاري. وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن، وسط أنباء شبه مؤكدة تفيد باتفاقه مع ريال مدريد".وقال مياتوفيتش في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، "المصادر التي أتعامل معها، أكدت لي أن كل شيء على ما يرام، وأن مبابي سيلعب مع ريال مدريد في الموسم المقبل".وأضاف، "نعلم أنه لا يوجد شيء واضح في كرة القدم بنسبة 100%، لكنني أعتقد أن هذه المصادر لديها معلومات موثقة بشكل جيد جدًا، لذلك كل شيء مغلق". وتابع مياتوفيتش، "ثلاثية مبابي وفينيسيوس وبنزيما ستكون رائعة بالنسبة لي، خاصةً وأن ريال مدريد لديه أفضل ثنائي في أوروبا دون أدنى شك حاليًا". وختم، "ريال مدريد اقترب من تحقيق لقب الليجا بشكل كبير، لعب مباراة كبيرة أمام مايوركا، مباراة تثبت أن الريال لن يفرط في اللقب، وإذا لم يحدث أي شيء غريب، أراهم أبطالًا لليجا".

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